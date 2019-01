«Pealtnägija»: rekordilise eelarvega sari «Pank» jäi töötajatele võlgu

«Pealtnägija» andmetel on sarja tootja Itamambuca võlgu umbes kümnele ettevõttele kaamerameestest-assistentidest kuni montaaži ja helitöötluseni. Maksmata arveid on 500 eurost kuni 14 000 euroni, kokku 50 000. Produtsent Paul Aguraiuja, kellel on Teater NO99-ga kogemust ka suurtest rahvusvahelistest projektidest, aga kelle jaoks oli tegu esimese teleprojektiga, kinnitab, et hoolimata võttepäevade lõhkiminekust oleks võlad klaaritud, kui poleks tekkinud tõrked sarja müügis välismaale.