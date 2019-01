Maksuamet õngitseb ümbrikupalga saajatelt ausat ülestunnistust

Maksuamet uuendas tänavu tulude deklareerimise e-keskkonda ja tuli välja uue lehega «Täiendused», kus on «Mõned täpsustavad küsimused». Seda ei kuvata kõigile, vaid üksnes neile, kelle puhul on maksuametil alust kahtlustada, et osa maksudest on riigile maksmata jäetud.

Niisiis uuritakse muude küsimuste hulgas inimeselt järgmist: «kas olete veendunud, et kogu saadud palk on tuludeklaratsiooni tabelis 5.1 deklareeritud?» Pealtnäha tehnilise ja igava küsimuse all tahab maksuamet tegelikult teada, kas oled vastu võtnud ümbrikupalka. Kui vastad küsimusele jaatavalt, tuleb maksuametile mustalt saadud töötasu pealt tulumaks tasuda.

Kui vastad sellele küsimusele JAH, tunnistad maksuametile, et oled võtnud ümbrikupalka. FOTO: Kuvatõmmis

Kas tõesti usuvad ametnikud, et keegi seaduserikkumise vabatahtlikult üles tunnistab ja maksud ausalt tasub? «On selliseid inimesi!» vastas maksuameti teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde lootusrikkalt. «Anname võimaluse hakata ausaks ja maksukuulekaks inimeseks!»

Udde sõnul on palju töötajaid, kes on saanud tööandjalt muist palka ametlikult, muist mustalt. «Nüüd pakumegi võimalust lõpuni ausaks hakata,» ütles Udde, kinnitades, et mingeid täiendavad karistusi, sanktsioone või menetlusi üles tunnistajad kartma ei pea. Maksude tasumisest pole muidugi pääsu.

Udde kolleeg, maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi lisas, et targem on maksud omal initsiatiivil riigile anda, kui oodata maksuametnike reide. Viimasel juhul liituvad maksukohustusele veel intressid, ütles ta. Liivamägi rõhutas, et ümbrikupalga maksmisel ei vastuta ainult tööandja, vaid ka töötajad, kes nõustub deklareerimata tasu vastu võtma.

Kui palju võiks olla ausaid inimesi, kumbki prognoosida ei julgenud.