Tulumaksupaanika jääb ära, sest kõik maksid pimesi

Nimelt otsustas Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Isamaa valitsus 2017. aasta sügisel, et muudavad Eesti tulumaksusüsteemi. Kui seni kehtis kõigile ühtne tulumaksuvaba miinimum 180 eurot, mida ületavalt summalt võeti 20 protsenti tulumaksu, siis toona kehtestati mitmeastmeline süsteem.

Nii kehtib alates eelmisest aastast tuluni kuni 1200 eurot brutos 500 eurone tulumaksuvabastus. Sealt edasi hakkab ta järk-järgult vähenema kuni 2100 euro juures muutub maksuvabastus nulliks. Seeläbi tekkis arvukalt erinevaid tulumaksuvabu summasid ehk maksuastmeid.

Sisuliselt omab suur osa inimesi isiklikku tulumaksuvabastuse summat, mille ette ennustamine on aga kuratlikult keeruline. Eriti juhul, kui töötatakse mitmel kohal, tehakse lisatööd või saadakse näiteks preemiaid või boonuseid.

Tekkis oht, et vahetult enne 2019. aasta märtsis toimuvaid valimisi, kui inimesed hakkavad usinalt oma tulusid deklareerima, tekib paanika, sest kümned, kui mitte sajad tuhanded inimesed on sunnitud tulumaksu juurde maksma. Pahameel valatakse aga rohe-puna-sinine valitsuse kraesse.

Täna selgus aga, et vähemalt sellisel kujul mingit jama ei teki. Vastupidi, inimesed on märtsis valimistele minnes ilmselt tükk maad rõõmsamad. Nimelt selgus maksuameti andmetest, et tänavu saavad ligi pool miljonit inimest ühtekokku tagasi ligi 200 miljonit eurot.

Summa on jämedalt mõõtes kolm korda suurem, kui mullu, mil maksuamet tagastas ligi 71 miljonit eurot. Umbes 70 protsenti saab kuni 300 eurot ning 30 protsenti üle selle.

Üllatavalt vähenes aastaga ka summa, mille maksumaksjad peavad juurde maksma. Kui eelmisel aastal oli summa 14 miljonit, siis tänavu kõigest 12 miljonit.

See tähendab, et inimesed ise riigilt tasuta laenu ei võtnud. Küll aga oli see kasulik riigile, kes sai jooksvalt sisuliselt 200 miljonit eurot intressita laenu, mis on võrreldav näiteks stabiliseerimisreserviga, mille maht on veidi üle 400 miljoni.

Igatahes saab lahkuv valitsus viimasel valimiseelsel kuul kergendatult hingata.

Kas see tähendab, et süsteemi muudatus õigustas end? Kindlasti on ta kasulik neile, kes teenivad keskmiselt kuni 1200 eurot kuus, sest nende tulumaksuvaba osa kasvas oluliselt. Sama kindlalt on aga süsteem keeruline neile, kelle teenitus jääb 1200 ja 2100 euro vahele.

Võib öelda, et inimesed loobusid sellest arusaamisest ja arvutamisest. Piltlikult tõstsid käed, läksid lihtsamat vastupanu teed ning maksid rohkem, kui tegelikult vaja oli. On siiski tõenäoline, et tulevane valitsus muudab süsteemi, sest isegi need, kes selle kehtestasid, jagavad lubadusi seda lihtsustada.