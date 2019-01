Rekordiline maksutagastus: enamik saab veebruaris riigilt kuni 300 eurot

«Eesti inimesed olid äärmiselt konservatiivsed ja jätsid endale palju reservi,» selgitas maksu- ja tolliameti (MTA) maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. See tähendab, et paljukardetud juurdemaksmise asemel ootab siiski valdavat osa mitmesajaeurone maksutagastus.

Maksuvaba tulu kasutasid enim need, kelle kuine sissetulek jäi alla 1200 euro. See on ka loogiline, kuna neile rakendus täielik 500-eurone maksuvabastus. Sealt edasi, 1200–2100 eurot teeninud inimesed kasutasid maksusoodustust aga tunduvalt vähem. Põhjus on selles, et nende tulumaksuvaba miinimum hakkas astmeliselt langema ja jõudis 2100 euro juures nulli, mistõttu oli neil tunduvalt keerulisem sissetulekuid planeerida. Seetõttu oli targem jätta tulumaks «reservi».

FOTO: Maksu- ja tolliamet

Osa saavad tagasi ka 1200 eurot

Veebruari lõpus saavad ligi 120 000 Eesti inimest maksuametilt pangaarvele kuni 50- eurose maksutagastuse. Ligi 80 000 saavad tagasi 51–100 eurot, veidi üle 96 000 inimese saavad tagasi 101–200 eurot ning 60 000 inimest võivad oodata 201–300 euro suurust summat. Pea 21 000 Eesti inimest saavad aga ühekorraga tagasi tervelt 1001–1200 eurot enammakstud tulumaksu.

FOTO: Maksu- ja tolliamet

Maksuameti andmetest selgub, et 90 protsenti neist, kelle maksuarvestus oli konservatiivne, võtsid igal kuul vähem raha vastu teadlikult. Pooled ütlesid, et nad soovivad kogu raha kätte saada ühekorraga. Ülejäänud ütlesid, et nad saavad ka muid sissetulekuid või ongi teadlikult konservatiivsed. Vaid kümnendikul polnud maksukingitusest halli aimugi.

Võitjate kõrval oli ka muidugi neid, kes oma mulluse maksueelarve lõhki ajasid ja igal kuul suuremat maksuvabastust nautisid, kui nende sissetulek lubanuks. Selliseid inimesi oli aga suhtelist vähe – 6 protsenti ehk 62 000. Kokku peavad lubatust rohkem maksuvaba tulu kasutajad maksma juurde 12 miljonit eurot. Enamiku jaoks tähendab see kuni 200 euro juurde maksmist.

FOTO: Maksu- ja tolliamet

Samas juhtis Liivamägi tähelepanu, et 141 miljoni puhul on tegemist eeldatava summaga, mis täpsustub pärast seda, kui inimesed on veebruari keskel tuludeklaratsiooni esitanud. Siis võtab amet arvesse veel ka mahaarvamised ja inimese enda poolt deklareeritavad tulud, näiteks üüritulu, kinnisvara müügi või ettevõtlustulu.

Kokku tagastab MTA tänavu inimestele eeldatavalt ligi 200 miljonit eurot, mis sisaldab nii aasta jooksul vähem kasutatud maksuvaba tulu kui ka üldisi maksusoodustusi, mida saab tuludest maha arvata.

Ähvardavad järjekorrad

Maksuameti teenuste osakonna teenusejuhi Hannes Udde sõnul peavad maksuvaba tulu kasutamata jätmise või lubatust rohkem kasutamise tõttu tulema deklaratsioone esitama ka paljud need inimesed, kes varem pole tuludeklaratsiooni esitama pidanud.

See tähendab, et deklaratsioonide esitajaid on arvuliselt kõvasti rohkem. Ja kuna inimeste motivatsioon riigilt raha tagasi saada on kõrge, võivad tekkida maksuameti lehel hiiglaslikud ummikud. «Seetõttu soovitame kõigil e-maksuametisse või e-tolli sisenemise esimestel päevadel aega varuda. Korraga deklareerijate hulk võib tekitada järjekordi ja soovitame sellisel juhul hiljem uuesti proovida,» ütles Udde.

Ta lisas, et kuna pangad ei võimalda alates 1. veebruarist siseneda internetipanka enam paroolikaartidega, siis soovitavad aegsasti vaadata üle võimalused, kuidas otse või pangalingi kaudu e-maksuametisse siseneda.

Alates sellest aastast on muutunud ka tuludeklareerimise keskkond, mis on saanud uue kujunduse ning täiendavaid lihtsustusi. Lisatud on eeltäidetud andmeid ning vähendatud esitatavat andmehulka. Samuti küsib süsteem automaatselt täiendavaid dokumente, kui neid peaks vaja olema, ning kinnitusi, kui automaatne riskianalüüs peaks tuvastama erisusi inimese deklareeritud andmetest.