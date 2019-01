Pakri tööstuspark noolib Vesterbacka abiga hiinlaste raha

Soome ettevõtja Peter Vesterbacka kinnitas möödunud nädala sTARTUp Day raames, et investoreid nende tegevuskohast sõltuvalt diskrimineerida ei saa – raha võetakse vastu isegi ameeriklastelt ja mehhiklastelt.

Laansoo sõnul on ta Pakri Teadus- ja Tööstuspargi arendamisel kohanud eestlaslikku vastasseisu. «Esimesel neljal tegevusaastal räägiti meile sellest, kuidas tuulikuid ei saa tööstuspargi kõrvale püstitada. Sealt edasi püüti meile selgeks teha, et tuulikuparki saab tööstuspargi kõrvale ehitada küll, kuid mitte Pakris, sest meie tööstuspark on selleks liiga väike. Nüüd viimasel neljal aastal tullakse juba jutuga, et kus te oma projektiga olete ja aega raiskate,» rääkis ta.

Aastaks 2020 soovib Pakri tööstuspark saada Põhja-Euroopa juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks ja suurimaks erakapitalil arendatavaks targaks tööstuslinnaks. Targa tööstuslinnaku arenguks kaasatakse raha Fundwise platvormi kaudu, visiooni täitmise eelarve on suurusjärgus 4 miljonit eurot.

Peter Vesterbacka sõnul on rahastamine igasuguse projekti juures suurim väljakutse. «Mina räägin alati investoritega üle maailma – hiinlastega, India investoritega. Me ei diskrimineeri investoreid selle järgi, kus nad paiknevad. Võtame kõikidelt raha vastu, isegi ameeriklastelt ja mehhiklastelt,» tõdes Vesterbacka ja märkis, et ka tema on kohanud ametnikkonna vastasseisu oma ideedele.

«Näiteks öeldakse mulle, et Tallinn-Helsingi tunnelit ei saa projektis etteantud tähtajaga teha, sest juba kooskõlastamised võtavad 5-6 aastat. Tegime seadustes analüüsi, kus selgub, et tegelikult saaks need kooskõlastused seaduste raames ka 1,5 aastaga ära teha ja nii täidaks ka ajalise nõude. See eeldab aga vastutulelikkust,» rääkis Angry Birdsi loonud Soome innovaator.

Peter Vesterbacka ja Enn Laansoo arutelu toimus möödunud nädalal Tartus sTARTUp Day raames, selle korraldasid Fundwise koostöös Pakri Teadus- ja Tööstuspargi, Tartu Teaduspark ja Tartu Biotehnoloogia Pargiga.