SEB kasum vähenes Eestis veerandi võrra

«Eesti ekspordikasv on sisuliselt peatunud ja tööstust veavad üksikud tegevusalad nagu puit ja põlevkiviõli. Positiivse poole pealt on näha kõrgema lisandväärtusega teenussektorite nagu IT suuremat panust majandusse. Viimase 10 aasta majanduskasvust on üle 40 protsendi tulnud just IT-sektorist,» kirjeldas Parik majanduse olukorda.

Ta lisas, et tööturg on jätkuvalt tugev ning tööga hõivatuid oli 68,5 protsenti tööealistest ja see näitaja on Euroopa Liidus ainsana kõrgem Rootsis. Palgakasv on endiselt üle 7 protsendi ja viimase kolme aastaga on keskmine palk kasvanud ligi 24 protsenti. 2018. aasta keskmine brutopalk tuleb üle 1300 euro, mida on ligi 300 eurot enam kui Lätis ja 400 eurot enam kui Leedus.