Kahaneva müügiga maadlev Apple hakkab langetama iPhone'ide hindu

Apple'i käive kahanes möödunud aasta viimases kvartalis 4,5 protsenti 84,31 miljardi dollari peale ja kasum langes 19,97 miljardi dollari peale. Nõrgemate majandustulemuste taga on peamiselt aeglustunud iPhone'i müük, sest paljud tarbijad ei näe enam vajadust osta pidevalt kõige uuem (ja kallim) mudel ning Hiinas on ettevõte põrganud väga tugeva kohaliku konkurentsi vastu, kes pakuvad suhteliselt madala hinnaga aina paremaid nutitelefone.

iPhone'i müük kahanes möödunud kvartalis 15 protsenti ning Apple'i tegevjuhi Tim Cooki sõnul on dollari väärtuse suhteliselt tugev kasv muutnud iPhone'id arenevatel turgudel liiga kalliks. Seetõttu lubas ta hindu mõnedes riikides korrigeerida, et vähendada valuutade kõikumise mõju tarbijatele. Tegelikkuses on iPhone'ide hinnad ka üleüldiselt viimastel aastatel järsult tõusnud. Möödunud oktoobris välja lastud iPhone XS maksab ligemale tuhat eurot.