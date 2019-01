Kolmik jätkab võistlust Eesti Panga presidendikoha nimel

«Mul on pikaajaline keskpangas töötamise kogemus ning mu haridustaust ja hilisem töö on seotud selle valdkonnaga. Loomulikult oleks Eesti Panga presidendi roll professionaalselt väga huvitav väljakutse,» ütles üle kümne aasta Eesti Panga asepresidendina töötanud Ross, kinnitades, et hindab praeguse presidendi Ardo Hanssoni tööd väga kõrgelt.