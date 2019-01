Kaarel Kruusmägi: svertpaadipoisist teaduspurjeka kapteniks

Avamerepurjetamise MM-võistluse ajal Barcelonas pääsesin ühele erajahi töövestlusele ning läbisin selle edukalt. Küllap märgati, et olin pika kogemusega ning karjäärile pühendunud purjetaja. Kindlasti vaadati ka diplomit, kuid see polnud otsustamise juures peamine. Superjahtidel on isegi igale tekimadruse töökohale paarsada kandidaati, soovitajatest on seal suur abi. Eestlastel on selles maailmas päris tugev võrgustik. 2015. aasta sügisest läksingi privaatjahile madruseks, see oli ühe Araabia Ühendemiraatide šeigi 125-meetrine mootorjaht, kuid konfidentsiaalsuslepingu tõttu ei saa sellest kahjuks täpsemalt rääkida.