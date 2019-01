Kristjan Rahu ettevõte sai loa osta parkimisfirma Ühisteenused

Peale omanikuvahetust jätkub Ühisteenuste igapäevane tegevus muudatusteta, kõik kliendilepingud jäävad kehtima, samuti ei muutu ettevõtte kontaktid ega kaubamärk, teatasid ettevõtted jaanuari keskel.

Kuna koonduvate ettevõtete eelnenud majandusaasta käibed ületasid Eestis 2 miljonit eurot, vajas tehing konkurentsiameti heakskiitu, mis saadi teisipäeval. Lähtuvalt sõlmitud ostu-müügilepingust ei avalikusta pooled tehinguhinda.

«Oleme Ühisteenustes järjepidevalt uuenduslikesse tehnoloogiatesse investeerinud ja ehitanud sellest tugeva ettevõtte. Otsustasime nüüd omanikega sellest ärist väljuda, et G4S saaks keskenduda oma põhitegevusele, milleks on turva- ja tuleohutusteenuste ning sularahateenuste pakkumine,» selgitas AS G4S Baltics juhatuse liige Priit Sarapuu.

"Ettevõtte äritegevust on alates 2007. aastast olulisel määral laiendatud. Oleme täna konkurentsivõimeline turuosaline ning olen kindel, et Ühisteenuste edasine areng on kogemustega ettevõtjate kätes,» ütles AS Ühisteenused juhatuse esimees Hendo Priimägi.

«AS Ühisteenused on eduka äristrateegia ja juhtimisega ettevõte ning valdkonnasiseselt paistab silma arenenud IT-lahenduste poolest,» märkis OÜ UG Investeeringud osanik Priit Koit.

AS Ühisteenused korraldab tasulist parkimist ning parkimisjärelevalvet üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Narvas, Sillamäel, Viljandis ja Pärnus.

Ettevõte opereerib parkimismajades ning enam kui 100 tasulises eraparklas, osutades parkimiskorralduse teenust enam kui 400 eramaaomanikule. Lisaks parkimiskorraldusele osutab ettevõte liiklusreguleerimise teenust, omab Linnapesulate nimelist autopesulate ketti Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus ja Keilas, tegeleb konfidentsiaalsete dokumentide hävitamise ehk infokaitseteenusega ja pakub elektrilaadijate taristu hooldust.

AS Ühisteenused annab tööd 57 inimesele üle Eesti. Ettevõtte käive oli 2017. aastal 5,7 miljonit eurot. AS Ühisteenused alustas tegevust 2007. aastal ning kuulus G4S rahvusvahelisse majanduskontserni. OÜ UG Investeeringud, senise ärinimega OÜ Utilitas Grupp, on eestimaine valdusfirma, mis investeerib Eesti infrastruktuuri- ja kommunaalvaldkonna ettevõttetesse.

UG Investeeringud OÜ suuromanikuks on 88,5-protsendilise osalusega Kristjan Rahu, kes müüs novembri lõpus energiafirma Utilitase. Omanikeks on veel 4,95-protsendilise osalusega Priit Koit, 1,98 protsendiga Priidu Nõmm ning võrdselt 1,49-protsendiliste osalustega Aulis Meitus, Erich Teigamägi ning Janek Trumsi.