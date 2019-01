Siim Kallas: Neivelt tasub karmavõlga

«Me oleme temaga seda isegi ükskord arutanud ja ta on öelnud, et see on tema karmavõlg. Mina heitsin omal ajal neile kõvasti ette, et nad Hansapanga lasksid Rootsi mitte kõige paremal pangal rahulikult üle võtta. See oli pettumus ja asi, mis minule üldse ei meeldinud,» kommenteeris Kallas ERR-ile. Pikemalt ERRis.

Viimastel nädalatel ühiskondlikult väga aktiivseks muutunud ettevõtja Indrek Neivelt on võtnud oma südameasjaks Eestis tegutsevate Rootsi pankade kasumi välja viimise teema. Pikemalt artiklist «Indrek Neivelti unistus: pank, kus kõik kliendid on omanikud».

Nädalavahetusel saates «Hommik Anuga» rääkis ettevõtja Indrek Neivelt, et vaatab imestusega, milliseid kasumeid Rootsi pangad Eestist välja viivad ning Rootsi palgatasemele järele jõudmiseks tuleb hakata omal maal peremeheks.

Selleks, et palgatasemega aga Soomele ja Rootsile järele jõuda, tuleb Neivelti sõnul ikkagi väga palju asju teistmoodi teha. «Siin tuleb teha selline mõtteviisi nõks. Me oleme natuke selline... no ma ei taha öelda koloniaalmaa, aga natuke oleme seda ka. See kõlab jõhkralt. No me teenime tegelikult rootslastele siin raha. Me peaksime ise paljudes kohtades peremeesteks saama. Sulane ei saa olla peremehest rikkam. Aga selleks, et saada sama rikkaks kui peremees, tuleb ikka ise peremeheks hakata,» sõnas Neivelt.