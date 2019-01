USA kehtestatud sanktsioonid Venezuelale saatis naftahinnad üles

Venezuelal on maailma suurimad naftareservid, kuid nende potentsiaali pole investeeringute vähesuse tõttu rakendatud. Venezuela kuulub ka naftat eksportivate riikide kartelli OPEC, mis võttis hiljuti vastu tootmiskärped, et vähendada turule voolava toornafta hulka.

Venezuela naftaeksport kukkus 2018. aastal vaid ühe miljoni barrelini päevas. 2017. aastal oli see veel 1,6 miljonit barrelit päevas. Venezuela nafta suurimaks ostjaks on siiani olnud vaatamate kahe riigi vahelisele erimeelsustele USA, kellele on läinud ligemale pool ekspordist. Järgnevad Hiina ja India.