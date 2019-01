Virumaa kroonimata kuningas sai süüdistusest priiks

Prokuratuuri teatel tuvastati kohtueelse menetluse käigus, et firmade AS Uikala Prügila, OÜ Adelan Prügiveod, OÜ Ekovir ja OÜ N&V, mille endine ärinimi oli osaühing I.V.P. Teed, juhid esitasid maksukohustuse vähendamise eesmärgil maksuametile tahtlikult valeandmeid. Süüdistuses käsitletavad episoodid toimusid 2014. aasta jaanuarist detsembrini. Riigile tekitatud kahju ulatus prokuratuuri andmetel üle poole miljoni euro.

Adelan Prügivedusid vastutusele võtta ei saanud juba menetluse alguses, sest ettevõte lõpetas tegevuse ja kustutati äriregistrist 2014. aasta suvel. Seejärel kustutati äriregistrist ka osaühing N&V, misjärel registrisse ilmus sama nime, kuid teise registrinumbriga OÜ N&V. See tähendab, et prokuratuuri poolt maksupettuses süüdistatavat juriidilist isikut polnud enam olemas, kirjutab Põhjarannik.

Tänavu sügisel kustutati äriregistrist ka Uikala Prügila ning OÜ Ekovir. Need ettevõtted ühendati uue juriidilise isikuga, mille nimeks sai OÜ Ekovir. Nime sarnasusele vaatamata on tegemist hoopis teise ettevõttega, kuna registrinumber on teistsugune ja kuulub Ossipenko varasemale ettevõttele, mille nimi nüüd ära muudeti.