Via 3L saab uue juhi DPDst

Rohtla on logistikasektoris tegutsenud üle viieteistkümne aasta, sellest viimased kümme aastat logistikaettevõttes DPD Eesti AS. Alates 2016. aastast töötas Rohtla ettevõttes tegevjuhina, teatas Via 3L.

Via 3L omanikettevõtte JNG Investments OÜ juhatuse liikme Alger Närska sõnul oli omanikel juba mõnda aega plaan ühendada Via 3L kaubamärki kandvad ettevõtted üheks grupiks, kuid selle edukaks läbiviimiseks vajati juhti, kes omab logistikasektoris rahvusvahelist juhtimiskogemust.

«Raineril on logistikasektoris pikaajaline juhtimiskogemus ja vastav haridus. Ta on üks tugevamaid juhte logistikasektoris ja meil on hea meel tema liitumise üle meie meeskonnaga. Via 3L grupi reorganiseerimise tulemusel saab grupi emaettevõtteks Via 3L OÜ, mis omab kõiki tütarfirmasid Eestis, Lätis ja Leedus. Via 3L OÜ senised juhatuse liikmed Kalle Jaarman ja Rünno Kaiva jätkavad tööd Via 3L OÜ tegevjuhtkonnas,» sõnas Närska.

Tema sõnul on muudatuse eesmärk lihtsustada ja tugevdada ettevõtete juhtimist üle piiride ning tagada ühtse professionaalse teenuse osutamine kõigis Balti riikides.

Osana pikemaajalisest strateegiast muudab JNG Investments OÜ oma logistika ärisuuna juhtimisstruktuuri. Logistika ärisuuna emaettevõtteks saab Eestis asuv Via 3L OÜ. Via 3L OÜ ühtsesse struktuuri hakkavad kuuluma kõik Via 3L kaubamärki kandvad ettevõtted Via 3L Spedition OÜ, Via 3L Latvia ja Via 3L Lietuva.

«Mul on hea meel liituda professionaalse meeskonna ja suurepärase ajalooga ettevõttega. Tervitan igati omanike soovi viia Via 3L ühtseks grupiks, mis annab võimaluse veelgi jõulisemalt kasvada ja vaadelda Baltikumi ühtse turuna. Tänapäeva globaliseerunud maailmas on edukas ettevõte see, kes suudab kaasas käia muutustega ning luua lisandväärtust tänapäevaseid tehnoloogiaid ja lahendusi kasutades,» ütles Rohtla.

«Innovatsioon on ja saab tulevikus veelgi enam olema Via 3L grupi üks peamistest väärtustest. Oleme ühtne värav Baltikumi, et aidata kaasa kohalike ettevõtete arengule ja kõik Via 3L tänased ja tulevased kliendid saavad usaldada meie teenuseid võrdselt kõigis riikides,» ütles Rohtla.