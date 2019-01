Video: teenetemärgi kavaler Martin Villig: kõik saaksid oma kogukonnas kaasa aidata

Villig algatas koos Transferwise'i kaasasutaja Taavet Hinrikusega 1,1 miljoni eurose filantroopiafondi, millest jagatakse järgmise kolme aasta jooksul raha haridusega seotud ettevõtmistele.

Põhjuseid, miks haridusfond asutati, on Villigu sõnul mitmeid. «Esiteks ei lähe Eestis päris suur hulk noori peale 9. klassi edasi õppima. Miks see nii on? Ilmselt tuleneb see meie õpetajaskonnast, mis on üks OECD riikide vanim,» ütles ta. Villigu sõnul on noorte õpetajate vähene pealekasv suur mure kogu riigile ning seda tuleks lahendada koolide juhtimiskvaliteedi parandamisega. Seega tuleks üle vaadata, kuidas õpetajaid toetatakse ja motiveeritakse. Lisaks on Villigu sõnul loodusteaduste, programmeerimise ja IT-alade valik ning koostööoskuste arendamine õppekavas vajaka. «Koolis õpetatakse palju fakte, aga vähem meeskonnatööd, läbirääkimisoskusi, andmete analüütikat, mida tööandjad tegelikult täna ootavad,» ütles ta.

Küsimusele, kas ettevõtjad võiksid panustada panustada rohkem ühiskonnaellu oma põhitöö kõrvalt, vastas Villig, et kindlasti. «Igal ettevõtjal on omad mured ja hingelähedasemad teemad. Näiteks paljudel on mure töötajate leidmine. Seega tuleks panustada valdkonda, mis on hingelähedane,» ütles ta. Lisaks ettevõtjatele tuleks Villigu sõnul oma panus anda ka lapsevanematel. «Lapsevanematel on päris palju võimalusi laste koolielu mõjutada. Olla näiteks klassi esindaja või kandideerida hoolekogusse. Väga tihti kuuleme, et õpetajatel on probleemid sellega, et üksik lapsevanem on väga pealetükkiv ja tülitab õpetajat, mis on suur psühholoogiline mure ja siin võiksid teised lapsevanemad appi tulla,» ütles ta.