LHV teenis mullu Eestis kopsaka kasumi

«Kogu möödunud aasta jooksul kasvas meie äri jõuliselt. LHV Panga klientide arv suurenes viimases kvartalis 7500 võrra ning aasta peale tuli juurde ligi 28 000 klienti. Eriti hea meel on meil tugeva laenukasvu üle, mis paisutas meie laenuportfelli aasta algusega võrreldes enam kui veerandi võrra,» ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

«Jõudsime rekordini erinevate aktiivsusnäitajate poolest: rohkem kui kunagi varem on meil kliente, kelle palk laekub LHV panka, kes hoiavad siin varasid; varasemast rohkem tehakse makseid, kasutatakse meie pangakaarte, on sõlmitud investeerimislepinguid. Pangateenuste aktiivsem kasutamine väljendub hästi ka tavaklientide hoiuste kiires kasvus – aastaga kasvasid need 310 miljonit eurot,» lisas Toomsalu.