73-aastane prantslane purjetas 211 päevaga üksi peatusteta ümber maailma

Maailma raskeimaks peetava purjetamisvõistluse finiš on tänasega ametlikult avatud. 73-aastane prantslane Jean-Luc van den Heede ületas 29 jaanuaril finišijoone ning Vendee sadamas Prantsusmaal Les Sables d’Olonne's algas suur pidu. Van den Heedel kulus üksi ümber maakera purjetamiseks 211 päeva, 23 tundi ja 30 minutit. Võitjat on juba merel trvitamas sajad fännide paadid, laeva sadamasse purjetamisest tehakse otseülekanne.

Teisel kohal seilavat hollandlast Mark Slats'i oodatakse finišisse neljapäeva õhtuks, pidu kestab tõenäoliselt nädala lõpuni.

Eestlane Uku Randmaa hoiab hetkel võistluse kolmandat positsiooni, kuid kuna ta on liidritest üle 3000 meremiili maha jäänud, ei ole tema finišeerimise aega veel võimalik kuigi täpselt ennustada.

Värskeim häälsõnum Uku Randmaalt teatab, et eesti purjetaja kogus öö jooksul 40 liitrit vihmavett ning jätkab Atlandi ookeanil purjetamist põhja suunas, 400 miili kaugusel asuva ekvaatori poole. Randmaad kimbutab tuulevaikus ning ta ei soovinud finišisse jõudmise aega veel prognoosida.

Kuuldes prantslase peatsest finišeerimisest, õnnitles Randmaa konkurenti ja ütles, et tema oma saabumise puhul sarnaseid pidustusi ei soovi. Korraldaja aga vastas talle, et ainus võimalus pidustusi vältida, on seilata tuldud teed mööda tagasi.

Randmaa ütles, et kuigi tal on toiduvarud otsakorral, saab ta hakkama. Ta lisas, et on proovinud ka kala püüda, kuid toidulisa pole see talle toonud, kala pole ta kätte saanud. Naljatlevas raadiosidesalvestuses on kuulda, kuidas korraldajate esinda soovitab seepeale maitsta laeva külge kinnitunud merikarpe.

Võitjal on see viies ring ümber palli

Jean-Luc van den Heede on Prantsusmaa kuulsaim soolopurjetaja, kelle käes on ka kiireima ümber ilma soolopurjetamise rekord. Ta on võitnud neli medalit Challenge Around Alone ning Vendee Globe võistlustelt. Van den Heede kodusadamaks on Les Sables d'Olonne, mis on ka GGR stardi- ja finišipaik.

Tänapäevased purjetajad on kiiremad kui poole sajandi eest

50 aastat tagasi sama regati läbi purjetanud inglase Robin Knox-Johnstoni toonasest sõidugraafikust on kõik tänaseks võistlema jäänud purjetajad juba kiiremad, van den Heede edestab Knox-Johnstoni kunagist sõitu koguni 7700 meremiiliga.

Sama mudel, mis GGR 2018 võitjal: Rustler36. Uku Randmaa jaht One and All võistluse stardi ajal 1. juulil 2018 FOTO: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP