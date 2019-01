Autolevi hakkab vahendama ELMO Rendi elektrisõidukeid

Autolevi asutaja Tauri Kärsoni sõnul sai koostöö alguse ühisest soovist keskkonnaprobleeme lahendada. «Asutasin Autolevi, et Eesti inimesed saaksid oma autot välja rentida või kasutada teiste sõidukit siis, kui neil seda parasjagu vaja on. Mida vähem autosid meie teedel vurab, seda parem on see ka keskkonnale,» ütles Kärson pressiteates.