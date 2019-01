Eesti Panga presidendi kaks ametit

Jaanuari alguses ütles Ardo Hansson Riias konverentsil, et bitcoin ja teised krüptorahad on täielik mõttetus ning need surevad peagi välja.

«Ma arvan, et paari aasta pärast vaatame tagasi ja ütleme, kuidas me küll jõudsime olukorrani, kus me sellist muinasjuttu uskusime,» vastas Hansson paneeldiskussiooni juhi küsimusele, mida ta arvab krüptovaluutast. Tema vastust tsiteeris uudisteagentuur Bloomberg, kust see levis kiiresti teistesse finantsuudiste kanalitesse.