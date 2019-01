Palju segadust Lõuna-Eesti internetiprojektiga

Projekt kannab nime Internet Koju ning saatjad väidavad, et see valmib kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös. Paraku selgub, et see on vaid pool tõde ning tegelikult pole praeguseks selge, mida kujutab endast kirjas mainitud erasektor ja milline on omavalitsuste roll selles.

Tõsi on see, et juba aastaid on Euroopa Liidu struktuurifondide raha abil Lõuna-Eestis ligi 700 kilomeetrit interneti põhivõrku rajanud Antsla, Elva, Võru, Kanepi, Rõuge, Otepää ja Põlva valla osalusega MTÜ Eesti Andesidevõrk. Just nimelt MTÜ, mitte AS. Ja just nimelt põhivõrku, mitte nn viimast miili. Euroopa Liidu raha eest ei tohigi lõppklientide ühendusi luua.