Välismaised firmad viivad raha laenuna aina enam Eestist välja

Tuginedes nendele andmetele on Eestis tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtete raha riigist väljalaenamise tempo võrreldes kolmanda kvartaliga kasvanud, rääkis ameti pressiesindaja BNS-ile.

Seadusele lisatud maksudest kõrvalehoidumise säte täpsustab, et maksu-ja tolliamet võib maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui tehingu asjaolud viitavad, et oma olemuselt on tegemist kasumieraldisega.