Trump eemaldas sanktsioonid Putini lähedase liitlasega seotud ettevõtetelt

Sanktsioonid eemaldati suurtelt alumiiniumitootjatelt Rusal, En+ Group ja JSC EuroSibEnergo, sest USA justiitsministeeriumi sõnul on Deripaska loovutanud kontrolli nende ettevõtete üle ja ei osale enam nende juhtimises. Kriitikute sõnul pole see aga tegelikult sugugi nii ning oligarh juhib alumiiniumihiiglasi nüüd lihtsalt läbi kaudsete sidemete. Justiitsministeeriumi sõnul on Deripaska enda vastu kehtestatud sanktsioonid endiselt jõus.

USA kehtestas kolmele suurettevõttele sanktsioonid aprillikuus karistuseks Putini režiimi «pahaloomulise» tegevuse eest üle kogu maailma. Nende tegevuste hulka kuuluvad näiteks Krimmi jätkuv okupeerimine, Süüria diktaatori Bashar al-Assadi valitsusvägede toetamine kodusõjas ning USA 2016. aasta presidendivalimiste mõjutamine läbi küberrünaakute. Oleg Deripaskat peetakse üheks Putini lähimaks liitlaseks.

USA demokraadid ja mõned vabariiklased üritasid varem sellel kuul senatis sanktsioonide tõstmist peatada, kuid edutult. Mõlemast erakonnast on tulnud pühapäevase otsuse suhtes etteheiteid, sest Trump ja tema kampaaniameeskond on uurimise all seoses võimalike Kremli sidemetega 2016. aasta presidendivalimiste ajal.

Oleg Deripaska nimi on tulnud korduvalt üles Trumpi presidendikampaania uurimise käigus. Vene miljardäril olid sidemed Trumpi kampaaniajuhi Paul Manafortiga, kes tunnistas ennast 2018. aasta septembris süüdi riigi vastases vandenõus ja tunnistajate mõjutamises.