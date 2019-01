Kolm aastat OÜtamist: patustavad nii maaklerid kui ka beebipuhkusel vanemad

Kinnisvarafirma: maakleritöö ei ole töösuhe

Domus Kinnisvara juhi ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liikme Ingvar Allekandi sõnul ei kirjuta bürood maakleritele ette, kuidas peab tööd tegema. Ehk maaklerite ja hindajate töö ei ole kuskilt otsast töösuhe.

Allekand vaatas korraks minevikku ja meenutas, et maksuamet on kinnisvarateenuste sektorit OÜtamise küsimustes korduvalt kontrollinud ja suuniseid jaganud. Koostöö on olnud hea ja konstruktiivne.

Tema sõnul on üldreegel see, et n-ö back-office-funktsioonid nagu juhtimine, turundus, raamatupidamine ja sekretärid, on olemuselt töösuhe. Maaklerid seevastu on aga kinnisvarabüroo kaubamärgi ümber koondunud teenusepakkujad.

«Kuna kinnisvarabürood ei kirjuta maakleritele ette, millal, kus ja millise kliendiga tuleb konkreetselt tegeleda – need otsused teeb maakler ise puhtalt selle teenuse iseloomust tulenevalt –, siis ei ole see suhe mitte kuidagi käsitletav töösuhtena ja seega ka mitte OÜtamisena,» selgitas Allekand, lisades, et pigem on sellel frantsiisile omased tunnused.

Ta ütles, et maksuamet on ka hiljuti kontrollinud isegi suuri kinnisvarabüroosid ning pole ühtegi skandaalset OÜtamist tuvastanud. PM