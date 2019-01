Neivelt: Rootsi palgatasemele jõudmiseks tuleb hakata omal maal peremeheks

Selleks, et palgatasemega aga Soomele ja Rootsile järele jõuda, tuleb Neivelti sõnul ikkagi väga palju asju teistmoodi teha. «Siin tuleb teha selline mõtteviisi nõks. Me oleme natuke selline... no ma ei taha öelda koloniaalmaa, aga natuke oleme seda ka. See kõlab jõhkralt. No me teenime tegelikult rootslastele siin raha. Me peaksime ise paljudes kohtades peremeesteks saama. Sulane ei saa olla peremehest rikkam. Aga selleks, et saada sama rikkaks kui peremees, tuleb ikka ise peremeheks hakata,» sõnas Neivelt.