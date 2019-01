Valitsusseisak läks USA-le kallimaks kui piirimüüri ehitamine

Dokumendi järgi on tegemist ajutise meetmega, kuna Trump nõuab kongressilt jätkuvalt «õiglast» lepet müüri rahastamise kohta Mehhiko piiril.

Trump ähvardas, et kui piirimüüri rahastamise küsimuses kolme nädala jooksul läbimurdeni ei jõuta, siis võib ta kuulutada välja uue valitsusseisaku või riikliku eriolukorra.

«Järgneva 21 päeva jooksul eeldan, et demokraadid ja vabariiklased teevad tööd heas usus,» ütles Trump reedel.

Trumpi hinnangul on piirimüür oluline, kuna see aitaks kaasa kuritegevuse ja ebaseadusliku immigratsiooni pidurdamisele. Paljude demokraatide sõnul on piirimüür Trumpi eraprojekt oma valimislubaduse täitmiseks, millega juhitakse tähelepanu eemale immigratsiooni keerukamatest probleemidest.