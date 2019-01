Ümberilmaregatt GGR lõpusirgel, eestlane Uku Randmaa kolmandal positsioonil

Viimane ametlik Golden Globe Race vaheraport teatas, et võistlust juhtiv prantslane Jean-Luc Van Den Heede on möödunud Portugalist ning tal on finišini jäänud veel pisut üle 400 meremiili. Temast omakorda umbes 400 miili tagapool seilab hollandlane Mark Slats ning neist üle 3000 miili tagapool hoiab kolmandat kohta eestlane Uku Randmaa, kes möödub just Brasiilia idatipust.

Randmaa vahemaa liidriga on nii pikk, et füüsiliselt ei ole tal enam võimalik 1-2 koha peale konkureerida. Samas peaks ta edumaa järgmise võistleja ameeriklase Istvan Kopari ees nii kindel olema, et kui Randmaal Atlandi ületamisel tehnilisi viperusi ei teki, on kolmas koht kindel. Viiendana võistlust jätkav soomlane Tapio Lehtinen on alles Vaiksel ookeanil ning jääb liidritest maha 7500 meremiiliga.

Golden Globe Race on maailma raskeimaks peetav purjetamisvõistlus. Võistlejad peavad tegema maakerale tiiru peale üksinda, vahepeatusteta ning kasutada tohib vaid pool sajandit tagasi olemas olnud tehnilisi abivahendeid. GPS ja satelliitsideseadmed on võistlejate alustel peal vaid turvalisuse tagamiseks ja selleks, et korraldajad näeksid võistlejate asukohta, purjetajad ise saavad neile ligi vaid väga limiteeritud ajaks, et edastada raporteid oma olukorrast.