Graafik: sularahaautomaatide arv on kümne aastaga vähenenud 200 võrra

Lisaks saavad Swedbanki kliendid sularaha välja võtta veel 24 kaupluse kassast. Kuigi kõikidest sularaha väljavõtmise tehingute arvust moodustasid need vaid 1 protsendi, parandas see märgatavalt sularaha kättesaadavust maapiirkondades, kirjutab Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna spetsialist Tiina Soosalu keskpanga blogis .

2018. aastal võeti keskmiselt automaadist sularaha välja korraga 97 eurot. Esimesel euroaastal ehk 2011. aastal oli see summa 61 eurot. Suuremaid summasid võetakse automaadist välja sellepärast, et sularahaautomaate on vähem ja kaupade ja teenuste hinnad on aastatega tõusnud. Alates 2011. aastast, kui euro kasutusele võeti, on Eesti elanikud kaardiga maksnud suuremaid summasid, kui nad on automaadist välja võtnud. Kaardimakseid tegi keskmine elanik möödunud aastal 322 euro eest kuus.