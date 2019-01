Taxify reageerib ainult takso tellimisele

Mupo juhataja Aivar Toompere ütles portaalile Geenius, et blokeerimine on kestnud juba ligikaudu pool aastat. Taxify kõneisik Karin Kase kinnitas, et see vastab tõele, kuid blokeerimine pole olnud seotud mupoga. «Taxify süsteem blokeerib automaatselt kõik numbrid, millelt tehakse valeväljakutseid, nii et Taxify ei ole kindlasti spetsiifiliselt mupo numbreid kontrollist pääsemise eesmärgil blokeerinud,» teatas Kase.

Vastandlikud seisukohad

Mupo tunnistas sel nädalal suhtluses Postimehega, et ametil on arvukalt probleeme Taxifyga. Amet märkis, et praegu on nende jaoks suur probleem see, et infoühiskonna teenuse vahendusel taksoteenust pakkuvad juhid teevad seda väga tihti sõidukiga, millel puudub sõidukikaart. Samuti ei vastuta vedaja selle eest, et eespool nimetatud kaart puudub.

Platvormile pääseda on imelihtne ega olene sellest, kas dokumendid on korras või mitte. «Tegelikult peaks platvormi teenusepakkuja vastutama selle eest, et nendel, kes tema platvormil teenust pakuvad, oleks olemas ka kõik vajalikud dokumendid. Kui seaduses sätestatakse teenusepakkujale otsene vastutus, parandaks see oluliselt teenuse kvaliteeti ja turvalisust,» rääkis mupo esindaja.

Majandusministeerium ongi võtnud ette ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu, mis muudab sõidujagamist vahendavad taksorakendused taksoveokorraldajateks ja kohustab neid vastutama oma sõidujagajate dokumentide olemasolu eest. «Tallinna munitsipaalpolitsei amet pooldab igati ministeeriumi algatatud liiklusseaduse ja ühistranspordiseaduse muudatust selles osas, mis puudutab vedajate – Taxify, Uberi, Yandexi ja teiste – vastutust ja ootab selle kiiret rakendamist,» teatas mupo.

Ka üks Eesti suurimaid taksoettevõtteid Tallink Takso tunnustab riiki otsuse eest sõiduvahendusrakenduste tegevust karmistada ja panna need vastutama selle eest, et kliente vedavad autod ja nende juhid vastaks kehtestatud normidele. «Kliendile tähendab see kindlust teenuse kvaliteedis: juhi puhtas taustas, euronormidele vastavas autos ja tasutud kindlustuses. Seega, taksoturg hakkab korrastuma ning mis peaasi, selle tulemusel tõuseb kindlasti teenuse kvaliteet ja kliendi turvalisus,» ütles Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa. Uusmaa hinnangul ei ole sõidujagamine pelgalt IT-platvorm, vaid tegemist on selgelt taksofirmadega, mille kohta on nüüd olemas ka Euroopa Kohtu otsus.

Taxify ei nõustu

Taxify hinnangul on aga seaduse taga kindlustajate huvid. Taxify pressiesindaja Karin Kase selgitusel tekib juhul, kui kõigil autojuhtidelt nõutaks sõidukikaarte, kindlustusseltsidel võimalus nõuda autojuhilt kallimat liikluskindlustust, sest taksokindlustus on tavalisest mitu korda kallim. «Näiteks kui 2017. aasta Volkswagen Golfi tavakindlustus maksab 150–250 eurot aastas, siis sama auto taksokindlustus maksab sõltuvalt seltsist ja juhi ajaloost vahemikus 1500–5000 eurot,» märkis Kase.

Taxify statistika näitab Kase sõnul, et üle poole autojuhtidest kasutab platvormi vähem kui kümme tundi nädalas ehk on nii-öelda hobijuhid. Kase ütles, et Taxify soov on jõuda dünaamilise liikluskindlustuseni: hobijuhid saaksid kasutada transporditeenuse pakkumiseks mõeldud kindlustust ainult sel ajal, kui nad päriselt transporditeenust pakuvad. Ta lisas, et sõidukikaardi mõte peaks olema tagada reisijate turvalisus, samas ei ole me kuulnud ühestki juhtumist, kus reisija turvalisus oleks olnud sõidukikaardi puudumise tõttu mingilgi moel ohustatud.