Ära investeeri bitcoin‘i, vaid hoopis plokiahelasse

Mõni aeg tagasi tehtud analüüsikeskuse Juniper Research uuringu kohaselt on teistest kõige rohkem plokiahela tehnoloogiasse panustanud IBM.

IBM on plokiahelaga seotud projektidele keskendunud 1500 töötajat, arendamisel on umbes 500 projekti.

IBM astus plokiahela rongile juba mitu aastat tagasi ning praeguseks on sellega seotud projektidele keskendunud 1500 töötajat, arendamisel on umbes 500 projekti väga erinevates valdkondades: finantstehnoloogia, tervishoid, logistika jne. IBMi aktsiatesse investeerimisel pole vaja karta sellist hindade kõikumist nagu bitcoin’i puhul.

Ettevõte on üle saja aasta vana ja püüab veel ilmselt aastakümneid või isegi sajandeid. IBM on ka väga hea dividendimaksja – aktsionärid saavad omanikutulu 1,5 dollarit kvartalis, mis teeb aktsia dividenditootluseks 4,1 protsenti. Reutersi andmetel soovitavad aktsiat osta kuus analüütikut, 13 soovitavad hoida ja kolm analüütikut soovitavad väärtpaberit müüa.

Saksamaa autotootja Daimler, mille tuntuim kaubamärk on Mercedes-Benz, on panustanud innovatsiooni ka Eestis. Nimelt investeeris Daimler möödunud aastal koos kaasinvestoritega 175 miljonit eurot meie Taxifysse. Lisaks on ta investeerinud 17,2 miljonit dollarit meie pakirobotifirmasse Starship.