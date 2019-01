Kuhu investor Mari võiks investeerida

Samas on börsilangus parim aeg investeerimiseks. On ju legendaarne investor Warren Buffett öelnud, et kui kõik on kartlikud, tasuks olla ahne, kartlik aga olla siis, kui teised on ahned. Pealegi tundub, et aktsiaturud on (vähemalt mõneks ajaks) rahunenud ning hakanud taas tasapisi kerkima. Näiteks filmitootja ja voogedastuskompanii Netflixi aktsia, mis oli üks sügistalvise börsilanguse ajal enim räsida saanud tehnoloogiaettevõtteid, on alates jõuluajast kerkinud 40 protsenti.