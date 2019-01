Eesti eksmissi lähedasi süüdistatakse USA-s hiiglaslikus rahapesus

Kokku on süüdistus esitatud kaheksale Inland Empire'iga seotud tervishoiutöötajale, nende hulgas ka 44-aastasele eestlasele Janek Hundile. Hunti hoitakse Murrieta kinnipidamisasutuses ning talle on määratud 4,7 miljoni dollari suurune kautsjon.

Süüdistatavate seas on ka Liibanonist pärit 52-aastane Munir Uwaydah, kes on abielus Miss Estonia 1998 Kadri Uwaydahiga. Kadri Uwaydah on omakorda Janek Hundi õde ja äripartner. Nimelt on Kadri Uwaydah Agmention OÜ ainuomanik ning Janek Hunt selle ainus juhatuse liige.