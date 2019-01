Tallinnast kolmekümne kilomeetri kaugusel paarisaja elanikuga Karjakülas asuvas Baltimaade suurimas karusloomafarmis on praegu linnavurle jaoks ilusaim aeg: valge lume taustal on puurides «vaid» 3500 tõulooma. Haiged ja väetimad on hukatud ja söögiks keedetud, tuhandete poegade ja tütarde nahad üle maailma kellegi kasukaid, salle, kraesid või mütse kaunistamas. Kui kedagi kunagi üldse vaatama lasta, siis nüüd, sest uue laari tootmine alles algab.