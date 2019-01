Kohus nõuab tülist võrsunud logistikafirmalt iga kuu 40 000 eurot

Sellisele otsusele jõudis neljapäeval Tallinna ringkonnakohus logistikafirmade omavahelises vaidluses, mis möödunud suve keskpaigast avalikkuse ees lahti on rullunud.

Nagu 90ndad oleks tagasi

Esmalt tulekski ehk ajas korraks tagasi minna. Juuli alguses tabas pika kogemusega tuntud logistika- ja transpordifirmat Via3L Speditionit šokk. Suuromanikud avastasid, et olid paari päevaga ilma jäänud ettevõtte autodest, arvutitest, klientidest, oskusteabest, aga ka pea kõigist töötajatest. Äri tuli sisuliselt nullist alustada, ütlesid omanikud.

Firma omanikud eesotsas Meelis Saaresaluga süüdistasid suurvarguses otseselt Via3L Speditioni eksjuhte Elmer Maasi ja Lauri Latti, kes kuuldavasti alustasid kõrvalt juba alguses mainitud ettevõttega Nordic Spedition OÜ. Olgu siiski öeldud, et kumbki mees ei kuulu praegu formaalselt viimase juhatusse ega omanike ringi.

Pärast mitut kuud avalikult üksteise pihta pori loopimist läks Via3L Spedition viimaks kohtusse. Nad nõudsid Maasilt ja Latilt, samuti 25 ekstöötajalt ning Nordic Speditionilt rahalise kahju hüvitamiseks ja viivisteks kokku 6,5 miljonit eurot.

Maakohus arestiski õige pea Nordic Speditioni arvelduskontod enam kui nelja miljoni euro ulatuses, seadis kohtulikud hüpoteegid lahkunud juhtide ja töötajate kinnisvarale ning arestis nende osalused ettevõtetes, et tagada hagi rahuldava kohtuotsuse täitmine.

Vastasel juhul võivad süüdistatavad end varatuks muuta, mida Via3L Speditionit esindava Cobalti vandeadvokaadi Lembit Tedderi sõnul oligi tegema hakatud, kuna eksjuhid võõrandasid endaga seotud isikutele kinnisvara ja osalusi ettevõtetes.

Nordic Speditionit esindav vandeadvokaat Paavo Koch vaidlustas arvelduskontode arestimise maakohtus ja esitas taotluse, et kuni uue kohtuotsuseni jääks konto lahti, et nad saaks raha kasutada. Taotlus rahuldati, mis tähendab, et «külmutati» vaid arestimise hetkel kontol olnud 305 000 eurot.

Kuritegu uurib ka prokuratuur

Eile leidis Tallinna ringkonnakohus, et ka sellest siiski ei piisa. Kohus otsustas, et lisaks arestitud 305 000 eurole tuleb Nordic Speditionil tasuda kohtu deposiitkontole iga kuu 40 000 eurot kuni 2 miljoni euro täitumiseni. See on vajalik selleks, et oleks tagatud Via3L Speditioni rahaline nõue (6,5 miljonit eurot), millest alguses rääkisime.

Samal eesmärgil arestis kohus Nordic Speditioni ametliku omaniku ja juhi Erki Väänale kuuluva osaluse tema ettevõttes. See tähendab, et 100 protsendi Nordic Speditioni osakutest on arestitud Via3L Speditioni kasuks.

Maakohtu poolt seatud kohtulikud hüpoteegid lahkunud juhtide ja töötajate kinnisvarale ning osaluste arestimised jäid ringkonnakohtu lahendiga samuti jõusse, et tagada hagi rahuldava kohtuotsuse täitmine.

Üleöö tühjaks tehtud Via3L Speditionit esindav Lembit Tedder ütles, et nad on mõnevõrra skeptilised, et Nordic Spedition igal kuul 40 000 eurot maksma hakkab. «Eks ole paista,» kommenteeris ta. Samal ajal jätkub kohtus vaidlus Via3L Speditioni algse nõude, 6,5 miljoni euro välja nõudmise üle.

Siinkohal ei tasu ära unustada sedagi, et asja uurib Eesti prokuratuur. Mullu juuli lõpus teatas Põhja ringkonnaprokuratuur, et nad alustasid kriminaalmenetlusega, mille eesmärk on välja selgitada võimaliku varguse tagamaad. Ei prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ega Lembit Tedder ei soostunud menetlust täpsemalt kommenteerida.