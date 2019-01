20 aastat tagasi – algas Eesti Telekomi aktsiate avalik müük

IPO käigus said Sonera ja Telia suurendada oma osalust Telekomis 49 protsendini.

Hiljem selgus, et riik oli Eesti väikeinvestorite suhtes palju heldem, aga sellest veidi allpool.

Nagu tol ajal kombeks, ei saanud ka Eesti Telekomi IPO läbi ilma skandaalide ja intsidentideta. Järgmisel päeval pärast IPO väljakuulutamist kirjutasid ajakirjandusväljaanded, et riigikogu sõltumatu saadik Endel Lippmaa alustas riigikogu liikmetelt allkirjade kogumist eelnõu algatamiseks, mille kohaselt jääks riigile vähemalt 51 protsenti Eesti telekomi aktsiatest.

«Eile alanud Telekomi aktsiate avalik emissioon jätkub, kuid ülejäänud Telekomi erastamine kavandatud kujul on Eesti riigile äärmiselt kahjulik ja tuleb peatada,» ütles üks eelnõu toetaja, Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ignar Fjuk Eesti Päevalehele. Allkirja andis 23 rahvasaadikut, teiste hulgas toonase Maarahva Erakonna esimees Arnold Rüütel.

Telekoni börsileviimisest loodeti ka, et see aitab kohaliku aktsiaturul taas tõusta. Oli ju börsiindeks Talse (nüüd OMXT) maandunud vähem kui kuu aega varem esimese börsikrahhi aja madalaiamale tasemele (võrreldes buumiaja tipuga oli indeks kukkunud 1998. aasta 28. detsembriks 82 protsenti 90,07 punktini).

Isegi majandusleht The Wall Street Journal kirjutas, et Eesti Telekomi IPO toob Balti riikide kokkukuivanud väärtpaberiturud taas välismaiste investeerimisfondide valitsemisvälja.

«Investorite tähelepanu on nii Eestile, Lätile kui Leedule praegu vägagi teretulnud. On ju sealsed aktsiaturud olnud pärast Venemaa augustikuist devalvatsiooni pidevas mõõnas, samas kui Poola ja Ungari turud on suutnud toibuda,» kirjutas maailma üks mõjukamaid majanduslehti, ilma milleta ei saa näiteks legendaarne investor Warren Buffett elada mitte ühtegi päeva.