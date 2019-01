Veinitegu on õllepruuli kõrval köki-möki

Põhjala pruulikoda hakkab Noblessneri kvartalis hästi silma – vana tehasehoonemürakas on uuesti ellu ärganud ja nimi sirab taevatähtedena fassaadil. Lahmakates ruumides on eelmisest elust pärit detailid kenasti uue ja moodsaga sõpruse sõlminud, massiivsed metalluksed ja modernne funktsionaalsus, saepuruplaat ja betoon. Koha vibe on elav, vaba ja ehk kraadikene maskuliinne. Mõni naishing tunneks siin, et on sattunud meeste unistustepaika, kuid see just ongi äge! Õlleparadiis, 24 kraani käsitööpruule isuäratavalt rivis ja enam kui pooled neist siitsamast pärit. Ameerika läänerannikul saab igas õllekas flight’i ehk õllede proovikomplekti tellida, nii ka siin. Kes aga põhjalikumalt õllemaailma sisse piiluda tahab, pääseb pruulikotta vaatama, kuidas õlu valmib. Arterile teeb õllemeistrite hästi hoitud saladused selgeks Põhjala juht Enn Parel.