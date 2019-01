George Soros: Hiina tehnoloogiaettevõtted tuleb agressiivselt maha suruda

Miljardäri sõnul kujutavad tehnoloogiad nagu tehisintellekt ja masinõppimine endast ekstreemselt suurt ohtu, kui nad sattuvad autoritaarsete režiimide kätte. Eriti ohtlikuks pidas ta aga Hiinat, kellel on sellised tehnoloogiad juba käeulatuses ning seda paljuski tänu oma tehnoloogiaettevõtetele, mis tegutsevad lääneriikides.

Soros tõi oma kõnes välja ka Hiinas kehtestatud «Sotsiaalse krediidi» süsteemi, mida kasutatakse tema sõnul tavaliste hiinlaste jälgimiseks ja kontrollimiseks. Mees toonitas, et USA peab hakkama Hiina mõjuvõimu kiiresti piirama ning selle asemel, et pidada kaubandussõda kogu maailmaga, peaksid Ühendriigid keskenduma täielikult Hiina põlvili surumisele.

Ta soovitas avaldada rohkem survet sellistele ettevõtetele nagu Huawei ja ZTE, mille paljud riigid on tituleerinud võimalikeks julgeolekuohtudeks. Soros hoiatas, et Huawei sarnased ettevõtteid ei tohi mitte mingil juhul hakata domineerima globaalset 5G turugu, sest see ohustaks kogu vaba maailma.