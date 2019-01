Autode müük vedas Kaubamaja kasvu

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 182,4 miljonit eurot, mis ületab tunamulluse aasta sama kvartali käivet 4,2 protsendi võrra. Neljanda kvartali puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mida on 3,3 protsenti vähem võrreldes eelnenud aasta saama perioodiga.

Antud segmendi tulemusi on Kaubamaja grupi teatel osaliselt mõjutanud ka Soome turistide aru vähenemine. «Soome turistide ostuharjumusi on mõjutanud muudatused aktsiisipoliitikas, mis lisaks alkoholimüügi vähenemisele on toonud kaasa kaupade müügi languse ka muudes kaubagruppides nagu parfümeeria, rõivad, jalanõud ja lastekaubad,» kirjutab ettevõte börsiteates.