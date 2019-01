Prantsusmaa tahab kehtestada ülemaailmse minimaalse ettevõtte tulumaksu

«Mõningal määral on maksukonkurents hea ja sunnib riike olema konkureerivamad, aga maksuta jurisdiktsioonid on vastuvõetamatud,» rääkis rahandusminister.

«Seetõttu on G7 esmane prioriteet finantsvallas kehtestada minimaalne ettevõtte tulumaks, et võidelda suurfirmade maksude vältimisega,» lisas ta.

«Me peame aru saama, et see ei ole Prantsuse kriis. See on kriis kapitalismis, mis ei suuda enam täita rahva vajadusi,» märkis Le Maire.