Tuuleenergia Assotsiatsioon valis uue juhatuse

«Äsja lõppenud aastal ehitati Eestisse uusi päikesepaneele umbes 100 megavati ulatuses, kuid ei lisandunud mitte ühtegi tuuleparki,» kommenteeris Kärmas pressiteates. Ta lisas, et Eestis on fundamentaalselt väga head tuuleolud nii maismaal kui meres ning samas ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid, mille poole liikumisel peaks kindlasti senisest rohkem tuuleenergiat kasutusele võtma.

«Taastuvenergia arendajatele on kahtlemata vajalik, et regulatsioon oleks selge ja paigas. Uus elektrituruseadus näeb ette, et Eestis minnakse taastuvenergia arendamisele üle ilma igasuguse toetuse maksmiseta. Kui see ei osutu tulemuslikuks, hakkab riik kord aastas korraldama toetuste vähempakkumisi. See selgub aga alles 2019 aasta lõpuks, millistest allikatest, millal ja kui palju soovib riik taastuvenergiast elektri tootmist 2030. aastaks Eestisse juurde tekitada,» rääkis Kärmas.