Rene Arikas: Laevanduseelnõu rakendumine loob uusi töökohti

Veeteede Ameti peadirektor kommenteeris Riigikogus 23. jaanuaril teisel lugemisel olnud laevanduseelnõu menetlemist pärast Riigikogu toetavat otsust järgmiselt: "Täna läbis kaua ette valmistatud laevanduseelnõu Riigikogus teise lugemise ning saadeti kolmandale lugemisele 13. veebruaril. Tegemist on märgilise sündmusega terve Eesti merendussektori jaoks ning eriti hea meel oli näha, et suures osas väljendasid ka Riigikogu saadikud laevanduseelnõule oma poolehoidu."

Järgmisena on tema sõnul vaja esitada Euroopa Komisjonile riigiabi eelteatis, mille eesmärk on kiirendada hilisema riigiabi loa taotlemist. "Teatavasti on üldiselt riigiabi andmine keelatud ning erandid on lubatud vaid vähestes valdkondades, sh laevandusvaldkonnas. Riigiabi võib anda ainult peale Euroopa Komisjoni lubavat otsust," selgitas Arikas.