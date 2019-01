Eesti Post saab riigilt perioodika kojukandeks täiendavalt pool miljonit

Sel aastal eraldatakse riigi poolt Eesti Postile perioodika kojukande toetuseks maapiirkondades 1,778 miljonit eurot. «Tõsiasi, et lehelugeja elab maal, ei pea tähendama seda, et ta peaks oma värske ajalehe eest rohkem maksma kui linnas. Kuna perioodika mahud on iga aastaga langenud ning kojukande kulud ühiku kohta samas tõusnud, siis tulebki riigil kojukandeteenust toetada, et maal elav inimene jätkuvalt meelepärast ajakirjandust tellida saaks,» selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist pressiteates.

Toetuse tõstmise üle avaldas heameelt ka Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor Mart Raudsaar. «Mul on väga hea meel selle üle, et Eesti riik on pidanuid vajalikuks, et ka maainimene saaks eelseisvatel aastatel koju tellitud perioodika kätte. See otsus tagab ka postisüsteemi säilimise lähiaastatel,» sõnas Raudsaar.