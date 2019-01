Asepeaminister: Vene kosmosetööstus on kriisist üle saanud

«Hindasime 2018. aasta jooksul (Roskosmose) uue juhtkonna tegevust. Kriis, ma arvan, on möödas. See tekkis korporatsioonis umbes mullu teises kvartalis,» sõnas Borissov.

«Kõige väiksem näitaja kõikide tööstusalade peale. Olemuselt tuli kolmveerand kõikidest kavandatud meetmetest ja mahtudest täita poole aastaga, mis on iseenesest võimatu,» märkis Borissov.

Ta meenutas, et sellega seoses tuli kooskõlastatult Vene valitsusega loobuda hulgast 2018. aastaks kavandatud ettevõtmistest. Seda tehti muuseas rahalise olukorra parandamiseks Hruništševi-nimelises keskuses.

«Mida tõi see kaasa? Kui võrrelda riigikorporatsiooni mulluseid töönäitajaid, siis eelarvevahendite kasutamata jätmine oli umbes 16 protsenti. See on tohutu summa,» sõnas asepeaminister.