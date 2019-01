Elering sai Euroopast esimese suure rahalaeva

Kokku plaanib Eesti sünkroniseerimise projekti esimeses etapis investeerida ligi 188 miljonit eurot, nii et CEF-i toetus katab maksimaalsed 75 protsenti planeeritavatest kuludest, teatas Elering. See otsus tagab riikliku võrguoperaatori kinnitusel, et sünkroniseerimine ei too Eesti tarbijale Venemaa elektrisüsteemist eraldumisel kaasa võrgutasu tõusu.