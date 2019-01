Konkurentsiameti juht: olukord kinnisvaraportaalide turul on hea

Ots märkis, et kui veel mõni aasta tagasi jäi murelik mulje, et valdkonnas domineerivad vaid kaks tegijat ehk kv.ee ja city24.ee, ning oli põhjust arvata, et rohkem huvilisi polegi ja uut portaali on raske käivitada, siis praegu teeb head meelt, et turul on ka kolmas suur tegija.

«Kinnisvara24.ee tulek näitab väga selgelt, et alternatiivse ja konkureeriva portaali tegemine ei ole ilmvõimatu. Sealjuures näitavad minu teada viimased tulemused, et uus portaal on ka ohtralt kliente saanud,» ütles Ots «Reporterile».

Tema sõnul rõõmustab konkurentsiametit kõige rohkem see, kui ei pea administratiivselt midagi reguleerima ja turg ise asjad korda ajab.

Konkurentsiametile saadetud taotluses paluvad kinnisvarafirmad – teiste hulgas Pindi Kinnisvara, Uus Maa, Domus Kinnisvara, CKE Kinnisvara ja Vesper Kinnisvara – alustada OÜ Allepal ja AS Kinnisvaraportaal suhtes järelevalvemenetlust, tuvastada konkurentsiseaduse rikkumised ja kohustada portaale lõpetama turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ja seetõttu tekkinud tagajärjed, seisab kinnisvarabüroode teates.

Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul on city24.ee ja kv.ee tõstnud viimase kahe aasta jooksul kuulutuste avaldamise hinda umbes neli korda. «Viimati leidis kahekordne hinnatõus aset selle aasta alguses. Kõik see tekitab kinnisvarabüroodes põhjendatud kahtluse, et portaalid kasutavad ära oma monopoolset seisundist,» ütles ta.

Kv.ee juhi Tarvo Tesloni sõnul on suured kinnisvarabürood kuulutuste turul aastaid hindu dikteerinud. «Sisuliselt nõuavad suured bürood, et nende kuulutused maksaks kinni tavatarbija. Mõistagi teeme mahu pealt suurtele klientidele soodustusi, aga me ei saa alluda survele, et tavainimene maksaks kinni suurte ettevõtete kuulutused,» ütles Teslon BNS-ile.

Tema sõnul on praeguseks turule tekkinud mitmeid kuulutuste teenusepakkujaid ja valik on väga suur. «Alustades sotsiaalmeedia gruppidest kuni erinevate kuulutusteportaalideni välja,» lisas ta.