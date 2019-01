Taiwan blokeerib Huawei ja paljud teised Hiina tehnoloogiafirmad

Taiwani riikliku küberkaitsekeskuse direktor Jyan Hong-wei ütles Jaapani väljaandele Nikkei , et must nimekiri valmib tõenäoliselt märtsikuu lõpuks ja erinevad riigiasutused peavad sellega edaspidi konsulteerima, kui tahavad omale uusi seadmeid soetada. Valitsuasutused ja riigiosalusega ettevõtted ei tohi tulevikus osta mitte ühtegi musta nimekirja sattunud ettevõtte valmistatud seadet, näiteks ka nutitelefone.

Viimastel nädalatel on Huawei piiramine, blokeerimine või kontrollimine saanud rahvusvaheliseks küsimuseks. Hiina konglomeraadi valmistatud telekomiseadmed on riigihangetest ära blokeerinud USA, Austraalia ja Uus-Meremaa. Osalist või täielikku keelustamist kaaluvad ka Suurbritannia, Prantsusmaa ja Jaapan.

Erinevalt paljudest teistest riikidest kujutab Hiina endast Taiwanile otsest julgeolekuohtu. Hiina on pidanud saareriiki alati mässumeelseks provintsiks ja endale kuuluvaks territooriumiks. Hiina on ühtlasi ähvardanud korduvalt kasutada Taiwani vastu sõjalist jõudu, et Taipei valitsus alistada ja okupeerida. Hiina president Xi Jinping ähvardas Taiwani vastu kasutada vajadusel jõudu alles selle aasta alguses.