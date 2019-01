USA keskpank tõmbas Saksa pangandushiiu Danske rahapesu tõttu liistule

Uurimine on alles algusjärgus, kuid allikate sõnul keskendutakse sellele, kas Deutsche USA filiaal kontrollis adekvaatselt Danske Eesti harust saabuvat raha. Nimelt oli Deutsche rahapesu aastatel Danske USA korrespondentpank dollarimaksete alal. Nii Deutsche eestkõneleja kui keskpanga esindaja keeldusid kommenteerimast. Keskpank ütles, et nad ei aruta avalikult konfidentsiaalseid uurimisi.

USA pangandusreeglite kohaselt peavad kõik riigi pangad kontrollima põhjalikult klientide tausta ning teavitama õigusorganeid klientide kahtlastest tehingutest. USA keskpank on üks regulaatoritest, kelle ülesanne on kontrollida pankade rahapesu tõkestamise meetmeid.

Danske lekitaja Howard Wilkinson on varem öelnud, et Eesti filiaalis käsitletud mitte-residentide raha liikus läbi Deutsche Banki USA filiaali. Deutsche tegevjuht Christian Sewing ütles eelmisel nädalal, et nad on algatanud sisemise uurimise korrespondentpangana tehtud tehingute kohta, kuid lisas, et tema hinnangul ei ole varasema uuringu põhjal ilmnenud ühtegi märki, et Deutsche Bank oleks midagi valesti teinud.