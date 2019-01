Riigikogu arutab merenduse globaalse konkurentsivõime tõstmist

Tulumaksusoodustus kütab kirgi

Kuigi niinimetatud laevade lipueelnõu arutelud on seni taandunud peamiselt kaubalaevade meremeeste töötasumaksudele ehk küsimusele, kas kehtestada meremeestele 0 protsendiline tulumaks, tuleks laevapere tulumaksumäära ja lipuriigi tulude suurendamist käsitleda lahus. Tulumaksu kaotamise pooldajad on juhtinud tähelepanu, et reaalselt ei kaota Eesti riik selle maksusoodustusega midagi. Ka täna ei laeku eelnõu sihiks olevate kaubalaevade meretöötajatelt mingeid makse, kuna selliseid laevu Eesti lipu all ei ole.

Töötasude erirežiim on suunatud sellele, et laevad tuleksid Eesti lipu alla. Tonnaažimaks on alternatiiv ettevõtte tulumaksule, et Eestisse tuleksid laevanduse kaldaettevõtted.

Veeteede Ameti arendusosakonna juht Eero Naaber selgitas, et tonnaažimaks ja meremeeste töötasude erirežiim on ühe paketi osad, kuid sisuliselt ei ole nad omavahel seotud. "Need on ühe paketi osad, mille eesmärk on muuta Eesti laevandus konkurentsivõimelisemaks. Meremeeste töötasude erirežiim on suunatud sellele, et laevad tuleksid Eesti lipu alla. Tonnaažimaks on alternatiiv ettevõtte tulumaksule ja on suunatud sellele, et Eestisse tuleksid laevanduse kaldaettevõtted," tõi Naaber välja kaks samas seadusepaketis sisalduvat erinevat mõjumehhanismi.

Laevade kaldakontorid kolivad lipule lähemale

Rahvusvahelises laevanduses tegutsevad kontsernid asutavad sageli oma laevade haldamiseks ja käitamiseks eraldi ettevõtted. Asjaajamise lihtsustamiseks ja kulude kokkuhoiuks viiakse need ettevõtted registrile lähemale ehk kolitakse lipuriiki või moodustatakse sinna filiaal, mis hakkab registriga asju ajama.

Eero Naaber ütles, et tulu laevanduse kaldasektorilt saab laevade Eesti registrisse tulekul olema kolmekihiline. "Otsene tulu on laevadega tegelevate ettevõtete ehk laeva omanike, haldajate, käitajate ja mehitajate tulu. Kaudset tulu saavad neile otseselt laevadega tegelejatele teenuste pakkujad, sealhulgas laevaremont, juriidilised ja finantsteenused ning muud sarnased. Kolmandaks on indutseeritud tulu, mis seisneb kahes eelnevas punktis nimetatud ettevõtete töötajate palgatulu kulutamises Eestis," selgitas Naaber.