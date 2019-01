Maksumuudatus soosib kohaliku asemel välisfirmasid

«Sellest muudatusest on kasu eelkõige kontserni sees tütarühingust kasumi viimisel ülespoole. Näiteks, kui meil on kontsern, on emaühing ja kolm tütarühingut, siis nüüd need kolm tütarühingut saavad madalama maksumääraga viia selle kasumi emaettevõtte tasemele, aga kui selle emaettevõtte omanik on füüsiline isik, siis tuleb see (dividend – toim) ikkagi veel seitsme protsendiga ära maksustada,» selgitas Ranno Tingas Swedbanki privaatpanganduse seminaril.