Tallinna siseparklad vilistavad standarditele

Mõõtnud ära kümme Tallinnas asuvat kaubanduskeskuse siseparklat, tuleb nentida, et neist mitte üheski ei ole parkimiskohti joonitud 2016. aastast kehtima hakanud standardi järgi. Näiteks Mustika keskuses olid parkimiskohad vana standardi järgi joonitud – 2,6 meetrit. Mõõdu võtsin parkimiskoha siseküljest siseküljeni.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul ei ole parkimiskohtade mõõdud ühegi õigusaktiga otseselt määratud, kuid kehtestatud on n-ö hea tava standardid. «Ehitusseadustik ütleb, et ehitis tuleb ehitada ja korras hoida hea tava kohaselt. Hea tava on tegelikult ka kehtivaid standardeid järgida,» sõnas Reimets.