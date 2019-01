Davosi majandusfoorumil osalev peaminister: saame tutvustada Eesti digiarengut

Maailma Majandusfoorum keskendub üleilmastumist puudutavatele küsimustele, mis on tekkinud neljanda tööstusrevolutsiooniga. Foorum toob Davosi kokku riigipead, akadeemikud, rahvusvaheliste suurettevõtete juhid ja kolmanda sektori eeskõnelejad, märgitakse valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteates.

Olukorras, kus majanduskasv on aeglustumas, riikidevaheline konkurents tihe, tehnoloogia areng ülikiire ja ettearvamatu ning ökoloogilised mured nõuavad enam tähelepanu, arutavad maailma liidrid võimalusi, kuidas paremini edendada riikide ja regioonide vahelist koostööd.

Jüri Ratase sõnul vajavad maailma riikide ees seisvad väljakutsed lahendusi, kuhu panustavad kõik. «Me teame lähtuvalt oma kogemustest ja suurusest väga hästi, et suured küsimused ei hooli riigipiiridest. Samuti on ka lahendused tihti sellised, mida saab üksteiselt üle võtta, säästmaks nii oma energiat kui ka ressursse. Meile on väga oluline osaleda aruteludel, kus räägitakse kõiki riike puudutavatest küsimustest,» sõnas peaminister.